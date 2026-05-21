TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması: Rakam resmileşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak duyurdu.

Böylelikle A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.

14 yabancı futbolcu yazılması halinde ise bu futbolculardan en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekecek.





Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;

"(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.





A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026–2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.





Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.





2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.





(2) 14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.





(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023–2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüpler ile imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.





(4) Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."







