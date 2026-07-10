İki kez ölümden döndü, futboldan vazgeçmedi! Ciddi sağlık riskine rağmen sahalara dönüyor
Futbol dünyası, EURO 2020'de yaşanan trajik anların bir benzerinin geçtiğimiz ay yeniden tekrarlanmasıyla sarsılmıştı. Sahada ikinci kez bilincini kaybederek yere yığılan ve kalbine takılı olan ICD (implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör) cihazının elektroşok vermesiyle mucizevi bir şekilde hayata tutunan Christian Eriksen, herkesi şoke eden bir karara imza attı.
Futbol dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Christian Eriksen, doktorların ciddi kalp sağlığı uyarılarına rağmen futbola geri dönme kararı aldı. Deneyimli futbolcunun aldığı karar, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Sahada ikinci kez bilincini kaybetmişti
Geçtiğimiz ay yaşanan karşılaşmada ikinci kez sahada bilincini kaybeden Eriksen, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunmuştu. Kalbine daha önce takılan cihazın şok vererek kalp ritmini yeniden düzenlediği öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından futbolcunun sağlık durumu yakından takip edilirken, uzman doktorlar Eriksen'e kariyerine devam etmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
Doktorlardan kritik uyarı
Eriksen'i muayene eden doktorların, deneyimli futbolcuya "Sadece bir ana bakar, çok ciddi kalp sorunlarıyla karşılaşabilirsin." ifadeleriyle riskin büyüklüğünü anlattığı belirtildi.
Uzmanlar, yeniden profesyonel futbola dönmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda futbolcuyu uyardı.
Kararından vazgeçmedi
Tüm uyarılara rağmen Christian Eriksen'in futboldan vazgeçmediği öğrenildi. Danimarkalı yıldızın yeniden sahalara dönebilmek için bireysel rehabilitasyon programına başlayacağı ifade edildi.
Eriksen'in bu kararı futbol kamuoyunda farklı görüşlere neden olurken, birçok taraftar deneyimli oyuncunun sağlığını riske atmaması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. Öte yandan yıldız futbolcunun rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden profesyonel futbol oynayıp oynayamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
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