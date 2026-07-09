Trabzonspor'un 2026-2027 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte bordo-mavililerin maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi ve yeni sezonda hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa kupalarında gruplara kalma hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'un maç programı netleşti. Bordo-mavili ekip, sezonun açılış haftasında İstanbul deplasmanına giderek Kasımpaşa karşısında yeni sezon perdesini açacak. İşte Trabzonspor'un 2026-2027 Süper Lig ilk yarı fikstürü...
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Trabzonspor'un yeni sezondaki maç programı netleşti. Bordo-mavililer, sezonun açılış haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olarak yeni sezon perdesini açacak.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefleyen Karadeniz ekibini ilk yarıda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbiler bekliyor.
Trabzonspor sezona deplasmanda başlayacak
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk iç saha maçını ise ikinci haftada Başakşehir karşısında oynayacak.
Teknik heyet, sezona iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluk yarışında erken avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Derbi haftaları belli oldu
Trabzonspor'un ilk yarıda oynayacağı derbi karşılaşmaları da fikstürle birlikte netlik kazandı.
6. hafta: Galatasaray (İç saha)
8. hafta: Beşiktaş (İç saha)
15. hafta: Fenerbahçe (Deplasman)
Özellikle ilk yarıda Papara Park'ta oynanacak Galatasaray ve Beşiktaş maçları, bordo-mavililerin zirve yarışındaki konumu açısından büyük önem taşıyor.
Trabzonspor'un 2026-2027 Süper Lig ilk yarı fikstürü
1. Hafta: Kasımpaşa (D)
2. Hafta: Başakşehir
3. Hafta: Amedspor (D)
4. Hafta: Gençlerbirliği
5. Hafta: Konyaspor (D)
6. Hafta: Galatasaray
7. Hafta: Samsunspor (D)
8. Hafta: Beşiktaş
9. Hafta: Rizespor (D)
10. Hafta: Gaziantep FK
11. Hafta: Alanyaspor (D)
12. Hafta: Eyüpspor
13. Hafta: Göztepe (D)
14. Hafta: Çorum FK
15. Hafta: Fenerbahçe (D)
16. Hafta: Kocaelispor
17. Hafta: Erzurumspor (D)
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