Lille'den genç Türk oyuncuya 14.5 milyon euro bonservis: İmzalar atıldı

Vlahovic’den yanıt alamayan Beşiktaş B planına geçti: Dünya Kupası’na damga vuran golcü için ilk temas

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren ve transfer dönemine adeta damga vuran Beşiktaş, taraftarlarını heyecanlandıracak dünya çapında bir hamle için düğmeye bastı. Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerini resmen açıklayan; kaleye Alexander Nübel ile Doğan Alemdar'ı getiren ve orta sahaya Salih Özcan takviyesini yapan siyah-beyazlı kurmaylar, şimdi de gözünü elit bir forvet transferine çevirdi.