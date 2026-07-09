Lille'den genç Türk oyuncuya 14.5 milyon euro bonservis: İmzalar atıldı
11:45, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:50, 09/07/2026, Perşembe
AA
Başar Önal ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı
Lille, NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı 12.5 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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