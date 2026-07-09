Vlahovic’den yanıt alamayan Beşiktaş B planına geçti: Dünya Kupası’na damga vuran golcü için ilk temas
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren ve transfer dönemine adeta damga vuran Beşiktaş, taraftarlarını heyecanlandıracak dünya çapında bir hamle için düğmeye bastı. Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerini resmen açıklayan; kaleye Alexander Nübel ile Doğan Alemdar'ı getiren ve orta sahaya Salih Özcan takviyesini yapan siyah-beyazlı kurmaylar, şimdi de gözünü elit bir forvet transferine çevirdi.
Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş iki transferini resmen açıklarken üç futbolcuyla da prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı kadrosuna katarken Doğan Alemdar ve Alexander Nübel İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar Salih Özcan'ın bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TA FORVET TRANSFERİ
Hücum hattında birden fazla bölgeye takviye planlayan Beşiktaş'ta forvet transferi için uzun süre Dusan Vlahovic ismi gündemde yer aldı. Sırp golcüden henüz bir yanıt alamayan Beşiktaş, alternatif bir isme yöneldi.
TRANSFER İÇİN İLK ADIM
Sabah gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar forvet transferi için Romelu Lukaku için kulübü Napoli'yle iletişime geçti. Ayrıca deneyimli golcünün sağlık raporlarının istendiği ve incelenmeye alındığı belirtildi.
LUKAKU'NUN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Napoli'de geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve sadece 7 maça çıkabilen 33 yaşındaki golcü, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almış ve performansıyla dikkat çekmişti.
İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 7 maçta Lukaku 1 gol attı. Belçikalı yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 3 kez ağları havalandırdı.
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