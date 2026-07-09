Vlahovic’den yanıt alamayan Beşiktaş B planına geçti: Dünya Kupası’na damga vuran golcü için ilk temas

Süper Lig’de yılın takası! Fenerbahçe ve Göztepe el sıkışmak üzere

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi Göztepe ile şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe arasında dev bir transfer operasyonu başladı. Kulüplerden sızan son bilgilere göre iki camia, takas formülünün merkezde olduğu geniş kapsamlı bir anlaşma için resmi görüşmeleri sürdürüyor.