Jose Mourinho Arda Güler hakkındaki kararını verdi: İşte merak edilen o sorunun cevabı
10:29, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:30, 09/07/2026, Perşembe
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın başına geçer geçmez orta sahaya 2 transfer istemişti. Bu transferler sonrasında Arda Güler’in geleceği de merak konusu oldu. İspanyol basını, Jose Mourinho’nun Arda Güler hakkındaki kararını açıkladı.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho yeni sezon öncesi sistemde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yönetimden 2 orta saha transferi istedi. Bu transferler sonrasında Arda Güler’in geleceği de merak konusu oldu.
İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre; Mourinho, yeni sezonda Arda Güler için planını belirledi.
63 yaşındaki çalıştırıcının, Arda Güler ile Fede Valerde’yi birlikte sağ kanat alternatifi olarak düşündüğü ifade edildi.
Mourinho’nun Arda’nın ayrılışına sıcak bakmadığı da İspanyol basınında yer aldı.
Başlıklar :jose mourinhoarda gülerreal madrid
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