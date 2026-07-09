Fenerbahçelileri sevindiren haber: Aziz Yıldırım gemileri yaktı 2 golcüden birisini alacak
09:51, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:51, 09/07/2026, Perşembe
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Mason Greenwood için geri sayıma geçti. Greenwood dışında bir golcü transferi de yapmak isteyen yönetim, rotasını 2 oyuncuya çevirmiş durumda.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı lacivertlilerin, 2 golcü için görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Fotomaç’ın haberine göre; Fenerbahçe’de Serhou Guirassy ve Ollie Watkins isimleri öne çıkıyor.
Sarı lacivertlilerin bu iki isimden birisini kadrosuna katmak istediği ve oyuncuların kulüpleriyle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Başlıklar :fenerbahçeaziz yıldırımmason greenwood
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