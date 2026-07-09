20 milyon euroluk teklif kafaları karıştırmıştı: Ve Galatasaray’dan flaş Davinson Sanchez kararı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği üst düzey performansın ardından transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez için sarı-kırmızılı yönetim son noktayı koydu. İsviçre elenmesi sonrası turnuvaya veda eden ancak turnuva boyu scoutların listesinden düşmeyen 30 yaşındaki savunma kulesi için İtalya Serie A ekipleri sıraya girmişti. Özellikle Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como’nun ısrarlı adımları ve İtalyan devi Inter’in pusuda beklemesi üzerine toplanan sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktörün raporu doğrultusunda kararını verdi
İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
KARAR VERİLDİ
Serie A ekiplerinden Inter ve Como'nun kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi.
"SATILIK DEĞİL"
Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.
Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken Inter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti. Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.