Süper Lig’de yılın takası! Fenerbahçe ve Göztepe el sıkışmak üzere

Geçen sezon Fenerbahçe’de eleştirilerin odağı olmuştu: Yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar ve bir türlü yakalayamadığı ritim sebebiyle sarı-lacivertli camiada eleştirilerin odağı haline gelen Edson Alvarez için transfer pazarında hareketli günler yaşanıyor. Türkiye macerasının ardından, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kaptanlığını yaptığı Meksika Milli Takımı ile de son 16 turunda İngiltere'ye elenerek erken bir havlu atan ve ülkesinde de tepki çeken 28 yaşındaki ön libero için Almanya kapıları açıldı.