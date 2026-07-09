Süper Lig’de yılın takası! Fenerbahçe ve Göztepe el sıkışmak üzere
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi Göztepe ile şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe arasında dev bir transfer operasyonu başladı. Kulüplerden sızan son bilgilere göre iki camia, takas formülünün merkezde olduğu geniş kapsamlı bir anlaşma için resmi görüşmeleri sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba için girişimlerini hızlandırdı.
TAKAS SEÇENEĞİ MASADA
Edinilen bilgilere göre Göztepe ile Fenerbahçe arasında devam eden transfer görüşmelerinde takas seçeneği de masaya yatırıldı.
ARDA OKAN KURTULAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı beğendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edildi.
Bu doğrultuda Arda Okan Kurtulan'ın olası transferde takas formülünün bir parçası olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.
Göztepe yönetiminin kanat hattını güçlendirmek adına Musaba transferini öncelikli dosyalar arasında tuttuğu öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
MUSABA'NIN PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geçen sezonun ara transfer döneminde imza atan Hollandalı futbolcu Musaba, sarı-lacivertlilerde 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı. [Ajansspor]
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