Haftalardır beklenen karar çıktı! Can Uzun, Galatasaray'ın teklifine yanıt verdi
10:00, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni sezon transfer planlamasında yerli rotasyonunun tepe noktası olarak belirlediği ve haftalardır peşinde koştuğu milli futbolcu Can Uzun transferinde nihayet kördüğüm çözüldü. 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulundurarak geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılı idarecilerin teklifini uzun süredir değerlendiren 20 yaşındaki genç yetenek, kulübe resmi yanıtını iletti. Gelen son bilgilere göre Can Uzun, Galatasaray’ın sunduğu projeye ve Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkma fikrine yeşil ışık yakarak kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.
Galatasaray'ın transfer listesinin tepe isimlerinden biri Can Uzun. Bir süredir bu transferi bitirmek için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılara milli futbolcudan cevap geldiği belirtildi.
Frankfurt, Can Uzun için sözleşmesinde yazan 60 milyon euroyu talep ediyor. Galatasaray ise Almanları 40 milyon euroya ikna etmenin peşinde.
Frankfurt'un pazarlıklar sonrası 40 milyon euro civarında bonservisi kabul etmesi bekleniyor.
Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Başlıklar :Can UzunGalatasarayFrankfurt
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.