Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber: Taraftarın korkusu gerçek oluyor
09:27, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:27, 09/07/2026, Perşembe
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Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gönüllerini kazanan yıldız oyuncu Victor Osimhen’den, camiayı endişelendiren bir haber geldi.
Galatasaraylı taraftarları üzecek Victor Osimhen haberi İspanya’dan geldi.
Fotomaç’ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona, Nijeryalı golcüyü yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan ekibinin, Osimhen'i öncelikli adaylar arasında gördüğü belirtildi.
Haberde, Barcelona yönetiminin transfer için şartları değerlendirdiği ifade edildi.
Başlıklar :victor osimhengalatasaraybarcelona
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