Orkun Kökçü'den Salih Özcan itirafı: 'Sadece aradım ve sordum'
Beşiktaş'ın son olarak Borussia Dortmund forması giyen milli ön libero Salih Özcan'ı kadrosuna katması, siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı. Gece yarısı İstanbul'a ayak basan ve taraftarların coşkulu karşılamasıyla karşılaşan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferinin ardından, Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'den flaş açıklamalar geldi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte kaptanlık pazubandını takan Orkun, milli takımdan çok yakın dostu olan Salih'in Beşiktaş'ı tercih etme sürecinde yaşanan telefon trafiğinin perde arkasını araladı.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yeni transfer Salih Özcan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli yıldız, Salih Özcan'ın siyah-beyazlı takıma transfer sürecinde kendisinin de oyuncuyla görüştüğünü ancak son kararın tamamen Salih Özcan'a ait olduğunu söyledi.
Gazetecilerin, "Salih Özcan'ın Beşiktaş'a transfer olmasında etkin oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:
"Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var."
"Buraya gelmek istedi"
Orkun Kökçü'nün açıklamaları, Salih Özcan'ın Beşiktaş tercihinin kendi isteği doğrultusunda şekillendiğini ortaya koydu. Siyah-beyazlı kaptan, takım arkadaşının kalitesine güvendiğini vurgulayarak, yeni transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.
Beşiktaş'ta yeni sezon heyecanı
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi taraftarları heyecanlandırırken, Orkun Kökçü'nün açıklamaları da siyah-beyazlı camiada olumlu karşılandı. İki milli futbolcunun saha içindeki uyumu, Beşiktaş'ın orta saha gücüne önemli katkı sağlaması beklenen gelişmeler arasında gösteriliyor.
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