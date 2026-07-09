Orkun Kökçü'den Salih Özcan itirafı: 'Sadece aradım ve sordum'

"Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var."



