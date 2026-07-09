Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı: Milli oyuncu için görüşmeler başladı
10:11, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:15, 09/07/2026, Perşembe
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü. Sarı lacivertlilerin, milli oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.
Mason Greenwood için geri sayıma geçen sarı lacivertliler, rotasını forvet transferine çevirdi.
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan Deniz Gül için devreye girdiği öğrenildi.
Porto ile görüşmelere başlayan sarı lacivertli takımın, Greenwood transferi sonrasında milli oyuncuyu da bitirmek için hızlı hareket edeceği ifade edildi.
Başlıklar :fenerbahçegalatasaraydeniz gül
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