Fenerbahçe'nin yıldızından taraftara mesaj: 'Sabırlı olmalarını istiyoruz'

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Archie Brown, Fenerbahçe taraftarına birlik ve sabır çağrısında bulundu. Sarı-lacivertli futbolcu, takımın başarılı olması için gerekli tüm unsurlara sahip olduklarını belirterek taraftarlardan sezon boyunca desteklerini sürdürmelerini istedi.

"Bize inansınlar"

Archie Brown, taraftarlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Taraftara mesajım şu olur; sürekli olarak bizim yanımızda dursunlar, bize destek olsunlar ve sabırlı olmalarını istiyoruz. Bize inansınlar çünkü inançla her şeyi mümkün kılabiliriz."

"Başarı için tüm unsurlar bizde"

Takımın kalitesine ve teknik ekibe güvendiğini vurgulayan Brown, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilecek güce sahip olduğunu dile getirdi.

"Harika bir takıma sahibiz, bununla beraber harika bir hocamız var, harika bir stadımız ve harika taraftarlarımız var. Dolayısıyla başarılı olmak için bütün unsurlar bizde var."

"Yeni sezon için hazırız"

Yeni sezon öncesi iddialı mesajlar veren İngiliz futbolcu, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zamanki gibi onlardan ricam, bizlere destek olsunlar. Bizler yeni sezon için hazırız."

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de Archie Brown'un açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. İngiliz futbolcu, hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara birlik mesajı vererek yeni sezon öncesi umut dolu ifadeler kullandı.

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