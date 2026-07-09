Fransa - Fas Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler
2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında bu akşam saat 23.00'te Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor. Nefesecek kesecek maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Fransa'nın Fas karşısında gol yollarındaki en önemli kozları hiç şüphesiz Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele olacak. İkili şu ana kadar Fransa'nın turnuvada kaydettiği 14 golün 11'ine imza attı. 7 kez fileleri havalandıran Mbappe, gol krallığı yarışında oldukça iddialı konumda. Dembele ise 4 golle takımına önemli katkı sağladı. Öte yandan verdiği 5 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Michael Olise de Fransa'nın en önemli kozları arasında yer alıyor. Fransa - Fas maç kadrosu ve muhtemel 11'leri haberimizde.
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Boston Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Son dünya ikincisi Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 14 gol bırakan Fransızlar, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Didier Deschamps'ın ekibi, son 32'de İsveç'i 3-0 mağlup ederken, son 16 turunda ise Paraguay engelini tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fas, başarısını 2026'da da sürdürüyor. C Grubu'ndan 7 puanla çıkmayı başaran Fas, son 32 turunda Hollanda'yı saf dışı bıraktı. Son 16'da da turnuvanın ev sahiplerinden Katar'ı 3-0 mağlup eden Afrika ekibi, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Fas, turnuvada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fransa'nın Fas karşısında gol yollarındaki en önemli kozları hiç şüphesiz Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele olacak. İkili şu ana kadar Fransa'nın turnuvada kaydettiği 14 golün 11'ine imza attı. 7 kez fileleri havalandıran Mbappe, gol krallığı yarışında oldukça iddialı konumda. Dembele ise 4 golle takımına önemli katkı sağladı. Öte yandan verdiği 5 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Michael Olise de Fransa'nın en önemli kozları arasında yer alıyor.
Fas'ta ise Ismael Saibari, attığı 3 golle takımının turnuvadaki en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Azzedine Ounahi ve Soufiane Rahimi de ikişer kez fileleri havalandırarak önemli katkı sağladı. Brahim Diaz ise 4 asist yaparak turnuvaya damga vuran isimler arasında yer alıyor.
FRANSA - FAS MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Rahimi
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