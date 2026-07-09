Fransa'nın Fas karşısında gol yollarındaki en önemli kozları hiç şüphesiz Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele olacak. İkili şu ana kadar Fransa'nın turnuvada kaydettiği 14 golün 11'ine imza attı. 7 kez fileleri havalandıran Mbappe, gol krallığı yarışında oldukça iddialı konumda. Dembele ise 4 golle takımına önemli katkı sağladı. Öte yandan verdiği 5 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Michael Olise de Fransa'nın en önemli kozları arasında yer alıyor.



