Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu: Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?
TFF Rivada 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimini gerçekleştirdi. Çekilen kuranın ardından derbi tarihleri belli oldu. Peki, İlk Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar.
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından futbolseverlerin merakla beklediği derbi haftaları da netlik kazandı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, ilk maç nerede oynanacak?
Yeni sezonda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi, ligin 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak.
Süper Lig 2026-2027 sezonu derbileri ne zaman, kaçıncı haftada oynanacak?
Süper Lig'de derbi haftaları:
🔹 4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
🔹 6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
🔹 8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
🔹 9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
🔹 13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
🔹 15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Süper Lig'de 1. hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de birinci haftanın fikstürü:
🆚 Kasımpaşa - Trabzonspor
🆚 Beşiktaş - Eyüpspor
🆚 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
🆚 Başakşehir - Kocaelispor
🆚 Samsunspor - Göztepe
🆚 Galatasaray - Çorum FK
🆚 Gaziantep FK - Alanyaspor
🆚 Amed SF - Erzurumspor
🆚 Konyaspor - Çaykur Rizespor
Futbolseverleri yoğun derbi maratonu bekliyor
14 Ağustos'ta başlayacak 2026-2027 Süper Lig sezonunda özellikle 4 ile 15. haftalar arasında oynanacak derbi mücadeleleri, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek kritik karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.
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