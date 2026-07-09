Fenerbahçe'nin 2026-2027 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte sarı-lacivertlilerin maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi ve şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin yol haritası resmiyet kazandı. İsmail Kartal yönetiminde hem Süper Lig'de zirveyi hedefleyen hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İşte Fenerbahçe’nin Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü...
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni sezondaki maç programı da netleşti. Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile kritik derbi mücadelelerine çıkacak.
Fenerbahçe sezona deplasmanda başlayacak
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin açılış haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki ilk iç saha maçında ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Derbi haftaları dikkat çekiyor
Fenerbahçe'nin ilk yarıda oynayacağı derbi karşılaşmaları da belli oldu.
4. hafta: Beşiktaş (İç saha)
9. hafta: Galatasaray (Deplasman)
15. hafta: Trabzonspor (İç saha)
Özellikle 9. haftadaki Galatasaray derbisi, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Fenerbahçe'nin 2026-2027 Süper Lig ilk yarı fikstürü
1. Hafta: Gençlerbirliği (D)
2. Hafta: Konyaspor
3. Hafta: Samsunspor (D)
4. Hafta: Beşiktaş
5. Hafta: Gaziantep FK (D)
6. Hafta: Eyüpspor
7. Hafta: Rizespor (D)
8. Hafta: Alanyaspor
9. Hafta: Galatasaray (D)
10. Hafta: Göztepe
11. Hafta: Çorum FK (D)
12. Hafta: Kocaelispor (D)
13. Hafta: Erzurumspor
14. Hafta: Başakşehir (D)
15. Hafta: Trabzonspor
16. Hafta: Kasımpaşa (D)
17. Hafta: Amedspor
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