Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final heyecanı: Fransa - Fas maçı saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaştı ve futbol dünyasının kalbi çeyrek final mücadeleleriyle atmaya başlıyor. Turnuvanın açılış çeyrek final müsabakasında, son dünya ikincisi unvanıyla Amerika’ya gelen ve kupanın en büyük favorilerinden biri olan Fransa ile peri masalını kaldığı yerden sürdüren Afrika temsilcisi Fas karşı karşıya geliyor. Peki, Fransa - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde son dünya ikincisi Fransa ile Afrika'nın yükselen gücü Fas karşı karşıya gelecek. Boston Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, iki takımın da yarı final hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor.
Fransa kusursuz geliyor
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvaya damga vuran ekiplerden biri oldu. Grup aşamasını I Grubu'nda 9 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup etti. Son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Turnuvada çıktığı 5 maçın tamamını kazanan Fransa, rakip fileleri 14 kez havalandırırken yalnızca 2 gol yedi. Bu performansıyla kupanın en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Fas tarih yazmaya devam ediyor
2022 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde eden Fas, 2026'da da yükselişini sürdürüyor.
C Grubu'nu 7 puanla geçen Afrika temsilcisi, son 32 turunda Hollanda'yı eleyerek dikkat çekti. Son 16 turunda ise ev sahibi Katar'ı 3-0 mağlup eden Fas, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Turnuvada şu ana kadar 5 maça çıkan Fas, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam ediyor.
Gözler Mbappe'de olacak
Fransa'nın hücumdaki en büyük kozları Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé olacak.
Mbappé, turnuvada kaydettiği 7 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alırken, Dembélé ise 4 golle takımına önemli katkı verdi.
Fransa'nın hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Michael Olise ise yaptığı 5 asistle turnuvanın asist krallığında ilk sırada bulunuyor.
Fas'ın en önemli silahları
Fas cephesinde ise Ismael Saibari attığı 3 golle takımının en skorer ismi konumunda.
Azzedine Ounahi ve Soufiane Rahimi ikişer golle hücum hattına katkı verirken, Brahim Díaz yaptığı 4 asistle takımın en yaratıcı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Boston Stadyumu'nda oynanacak Fransa - Fas karşılaşması, Türkiye bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kazanan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Turnuvanın en formda iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
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