Beşiktaş'ın 2026-2027 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte siyah-beyazlıların maç programı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde tamamlandı ve kurduğu rüya kadroyla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Beşiktaş'ın yol haritası resmiyet kazandı. Yeni teknik direktörü ve Salih Özcan, Alexander Nübel gibi flaş transferleriyle gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılar, ligin açılış haftasında kendi evinde, taraftarı önünde Eyüpspor ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü...
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Beşiktaş'ın yeni sezondaki maç programı netleşti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun açılış haftasında taraftarı önünde Eyüpspor'u konuk ederek yeni sezona başlayacak.
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ı ilk yarıda zorlu derbi mücadeleleri bekliyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray ile kritik haftalarda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş sezona iç sahada başlıyor
Beşiktaş, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci haftada ise Alanyaspor deplasmanına çıkarak ilk dış saha sınavını verecek.
Derbi haftaları dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın ilk yarıda oynayacağı derbi maçlarının haftaları da belli oldu.
4. hafta: Fenerbahçe (Deplasman)
8. hafta: Trabzonspor (Deplasman)
13. hafta: Galatasaray (İç saha)
Özellikle deplasmanda oynanacak Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları, siyah-beyazlıların sezonun ilk bölümündeki en kritik virajları olacak.
Beşiktaş'ın 2026-2027 Süper Lig ilk yarı fikstürü
Beşiktaş'ın Süper Lig 2026/27 fikstürü:
1. Hafta: Eyüpspor
2. Hafta: Alanyaspor (D)
3. Hafta: Çorum FK
4. Hafta: Fenerbahçe (D)
5. Hafta: Erzurumspor
6. Hafta: Amedspor (D)
7. Hafta: Kocaelispor
8. Hafta: Trabzonspor (D)
9. Hafta: Başakşehir
10. Hafta: Kasımpaşa (D)
11. Hafta: Gençlerbirliği
12. Hafta: Konyaspor (D)
13. Hafta: Galatasaray
14. Hafta: Samsunspor
15. Hafta: Gaziantep FK (D)
16. Hafta: Rizespor
17. Hafta: Göztepe (D)
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