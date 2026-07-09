Galatasaray’ın Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu
15:14, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:14, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray’ın Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen görkemli fikstür çekiminin ardından, son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezondaki yol haritası da netlik kazandı. Tarihi bir başarı yakalayarak armasına 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılar, yeni sezonun açılış haftasında taraftarı önünde ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edecek. İşte Galatasaray’ın Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürü...
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezondaki maç programı da netlik kazandı.
GALATASARAY'IN SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın Süper Lig 2026/27 fikstürü:
1. HAFTA: Çorum FK
2. HAFTA: Erzurumspor (D)
3. HAFTA: Göztepe
4. HAFTA: Başakşehir (D)
5. HAFTA: Kocaelispor
6. HAFTA: Trabzonspor (D)
7. HAFTA: Kasımpaşa
8. HAFTA: Gençlerbirliği (D)
9. HAFTA: Fenerbahçe
10. HAFTA: Konyaspor (D)
11. HAFTA: Amedspor
12. HAFTA: Samsunspor
13. HAFTA: Beşiktaş (D)
14. HAFTA: Rizespor
15. HAFTA: Eyüpspor (D)
16. HAFTA: Alanyaspor
17. HAFTA: Gaziantep FK (D)
Spor
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Başlıklar :GalatasaraySüper LigTFF
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