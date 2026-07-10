‘Satılık değil’ denmişti: Davinson Sanchez’e reddedilmeyecek talip!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı formasıyla sergilediği muazzam performansla turnuvanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Davinson Sanchez, transfer piyasasının altını üstüne getirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşadıktan sonra dünya kupası vitrininde de kalitesini kanıtlayan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı için Avrupa devleri sıraya girdi. Kolombiyalı yıldıza son olarak Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.
Kolombiya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'e ilgi büyüyor.
BU KEZ İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ
Takvim'de yer alan habere göre, Davinson'a bu kez de Bournemouth kancayı attı. Premier Lig kulübünün stoper aradığı ve Davinson'u yakından takip ettiği öğrenildi.
"SATILIK DEĞİL"
Okan Buruk'un raporu sonrasında Kolombiyalı yıldızla ilgili "satılık değil" kararını alan Galatasaray yönetimi şu anda herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı. Ancak 35 milyon euro'ya yakın bir teklifin ulaşması durumunda sarı-kırmızılıların bu kez farklı bir aksiyon alabileceği belirtildi.
COMO VE INTER
İtalya'dan Como ve Inter'in de ilgilendiği 30 yaşındaki Davinson Sanchez, geride kalan sezonda Galatasaray'da 45 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden deneyimli savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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