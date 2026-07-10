‘Satılık değil’ denmişti: Davinson Sanchez’e reddedilmeyecek talip!

"SATILIK DEĞİL"

Okan Buruk'un raporu sonrasında Kolombiyalı yıldızla ilgili "satılık değil" kararını alan Galatasaray yönetimi şu anda herhangi bir kulüple pazarlık masasına oturmadı. Ancak 35 milyon euro'ya yakın bir teklifin ulaşması durumunda sarı-kırmızılıların bu kez farklı bir aksiyon alabileceği belirtildi.



