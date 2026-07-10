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Penaltı canavarı Bounou yine sahnedeydi! Mbappé'ye geçit vermedi ama tur yetmedi

Penaltı canavarı Bounou yine sahnedeydi! Mbappé'ye geçit vermedi ama tur yetmedi

07:46, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 08:04, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Penaltı canavarı Bounou yine sahnedeydi! Mbappé'ye geçit vermedi ama tur yetmedi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı görkemli bir mücadeleyle başladı. Boston Stadyumu'nda oynanan dev randevuda son dünya ikincisi Fransa, turnuvanın en büyük sürprizine imza atan ve 34 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. 


2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.&nbsp;

Tempolu başladığı karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonlar bulan ve bir de penaltı atışı kazanan Fransa, kaleci Bounou'yu aşamadı. Fas, ceza sahasında topa 16 kez dokunan Fransa'ya ilk yarı boyunca sadece Talbi ile karşılık verebildi. 


Tempolu başladığı karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonlar bulan ve bir de penaltı atışı kazanan Fransa, kaleci Bounou'yu aşamadı. Fas, ceza sahasında topa 16 kez dokunan Fransa'ya ilk yarı boyunca sadece Talbi ile karşılık verebildi.&nbsp;

Uzun süren VAR kontrolü tepki çekti 

Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı. 


Uzun süren VAR kontrolü tepki çekti&nbsp;Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.&nbsp;

Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi. 


Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.&nbsp;

Bounou yine geçit vermedi 

Fas Milli Takımı’nın kalecisi bugüne kadar Dünya Kupası’nda kalesinde kullanılan 9 penaltıdan sadece 2’sinde gol yedi. 

Deneyimli file bekçisi, bu penaltılardan 4’ünü kurtarırken, 3’ünde ise atış çerçeveyi bulmadı. 


Bounou yine geçit vermedi&nbsp;Fas Milli Takımı’nın kalecisi bugüne kadar Dünya Kupası’nda kalesinde kullanılan 9 penaltıdan sadece 2’sinde gol yedi.&nbsp;Deneyimli file bekçisi, bu penaltılardan 4’ünü kurtarırken, 3’ünde ise atış çerçeveyi bulmadı.&nbsp;

Mbappe, 20 maçta forma giyen en genç futbolcu 

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu. 

Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı. 


Mbappe, 20 maçta forma giyen en genç futbolcu&nbsp;Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu.&nbsp;Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.&nbsp;

Fransız yıldız, gol sayısını 8’e çıkardı 

Fas karşısında takımını öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8’e çıkararak Arjantinli Lionel Messi’yi yakaladı. 

Mbappe’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Bu alanda Messi, 21 golle zirvede yer alıyor. 


Fransız yıldız, gol sayısını 8’e çıkardı&nbsp;Fas karşısında takımını öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8’e çıkararak Arjantinli Lionel Messi’yi yakaladı.&nbsp;Mbappe’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Bu alanda Messi, 21 golle zirvede yer alıyor.&nbsp;

Fransa, üst üste üçüncü kez yarı finalde 

2018 Rusya’da şampiyon olan, 2022 Katar’da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 kez yarı finale çıkan 3. ülke oldu. 

Dünya Kupası’nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 kez üst üste son 4 takım arasında kalmıştı. 


Fransa, üst üste üçüncü kez yarı finalde&nbsp;2018 Rusya’da şampiyon olan, 2022 Katar’da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 kez yarı finale çıkan 3. ülke oldu.&nbsp;Dünya Kupası’nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 kez üst üste son 4 takım arasında kalmıştı.&nbsp;

Turnuvada Afrika temsilcisi kalmadı 

Fas'ın elenmesiyle 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil eden ülke kalmadı. 

Son şampiyon Arjantin, turnuvada Avrupa kıtasından olmayan tek takım olarak mücadele ediyor. 


Turnuvada Afrika temsilcisi kalmadı&nbsp;Fas'ın elenmesiyle 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil eden ülke kalmadı.&nbsp;Son şampiyon Arjantin, turnuvada Avrupa kıtasından olmayan tek takım olarak mücadele ediyor.&nbsp;

Fas'ın 34 maçlık yenilmezlik serisi son buldu 

"Atlas Aslanları"nın 34 maçlık yenilmezlik serisi, Fransa karşısındaki mağlubiyetle sona erdi. 

Fas, en son yenilgisini Ağustos 2025'te Afrika Uluslar Şampiyonası'nda, Kenya'ya 1-0 mağlup olarak almıştı. 




Fas'ın 34 maçlık yenilmezlik serisi son buldu&nbsp;"Atlas Aslanları"nın 34 maçlık yenilmezlik serisi, Fransa karşısındaki mağlubiyetle sona erdi.&nbsp;Fas, en son yenilgisini Ağustos 2025'te Afrika Uluslar Şampiyonası'nda, Kenya'ya 1-0 mağlup olarak almıştı.&nbsp;

FRANSA - FAS MAÇ ÖZETİ

Fransa - Fas maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

FRANSA - FAS MAÇ ÖZETİFransa - Fas maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
Başlıklar :FransaFAs2026 Dünya Kupası
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