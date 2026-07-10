Vedat Muriqi’den Fenerbahçe taraftarına büyük müjde: Döneceği maç belli oldu!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren ve şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de moraller tavan yaptı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattını güçlendirmek adına yeniden kadrosuna kattığı ancak talihsiz bir sakatlık yaşayan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi'den camiayı sevince boğan bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'den sarı-lacivertli taraftarları sevindirecek bir gelişme geldi.
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, tedavi süreci beklendiği gibi ilerleyen Muriqi'nin takımının oynayacağı ilk maçta forma giyebilecek duruma geldiği belirtildi.
MURİQİ İÇİN SÜRE PLANI YAPILDI
Deneyimli futbolcunun ilk karşılaşmada yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı ifade edildi. Bu şekilde Muriqi'nin sakatlık sonrası maç temposuna kademeli olarak döneceği kaydedildi.
Fenerbahçe hazırlık kampında sıradaki maçına Pogon Szczecin karşısında 11 Temmuz günü çıkacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, 10 Temmuz Cuma günü sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına erkenden katılacak.
Böylece İngiliz savunmacının da hazırlık sürecine kısa sürede dahil olması hedefleniyor.
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