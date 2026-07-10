Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gitmişti: Tekrar sarı-kırmızılılara dönüyor!
Yeni sezon öncesinde şampiyonluk kadrosunu güçlendirmek ve derinlikli bir rotasyon oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmaylar savunma hattı için de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını radarına aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile görüşmelerine devam ederken Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran ile ilgileniyor.
Bonservisi Al Nassr'da bulunan yıldız forvet ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan bir başka ismi daha gündemine aldı.
GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ
Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in Türkiye'ye dönme ihtimali ortaya çıktı.
Galatasaraylı yöneticiler, 20 yaşındaki savunmacıyla temas halinde. Eğer bir anlaşma formülü bulunursa sarı-kırmızılılar, genç futbolcula Galatasaray forması giydirmeyi planlıyor.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf Akçiçek, kariyerine Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçmişti.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den gittiği Al-Hilal'de 22 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
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