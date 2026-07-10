Greenwood transferinde flaş gelişme: Yakın arkadaşının hamlesi gündem oldu

Fransa - Fas Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında bu akşam saat 23.00'te Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor. Nefesecek kesecek maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Fransa'nın Fas karşısında gol yollarındaki en önemli kozları hiç şüphesiz Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele olacak. İkili şu ana kadar Fransa'nın turnuvada kaydettiği 14 golün 11'ine imza attı. 7 kez fileleri havalandıran Mbappe, gol krallığı yarışında oldukça iddialı konumda. Dembele ise 4 golle takımına önemli katkı sağladı. Öte yandan verdiği 5 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Michael Olise de Fransa'nın en önemli kozları arasında yer alıyor. Fransa - Fas maç kadrosu ve muhtemel 11'leri haberimizde.