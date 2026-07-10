Greenwood transferinde flaş gelişme: Yakın arkadaşının hamlesi gündem oldu
09:21, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 09:31, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için temaslarını sürdürdüğü Mason Greenwood cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın yakın arkadaşı sosyal medyada transfer ateşini yaktı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin önemli isimlerinden biri Mason Greenwood olmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz futbolcunun transferi için Marsilya ile temaslarını sürdürürken, sosyal medyada yaşanan bir gelişme taraftarların dikkatini çekti.
Greenwood'un arkadaşı Liam, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü'nü takip etmeye başladı. Bu hamle kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem olurken, transferin yakın olduğuna dair yorumlar yapıldı.
24 yaşındaki İngiliz yıldız, geride kalan sezonda çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atarken 11 asistlik katkı sağlayarak dikkat çeken bir performans sergiledi.
Başlıklar :FenerbahçeMason GreenwoodMarsilya
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