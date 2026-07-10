Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu: 1.90'lık orta saha için geri sayım başladı
Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Burnley ile kiralama formülü üzerinden anlaşmaya vardığı, sözleşmeye düşük maç sayısına bağlı satın alma opsiyonu ekleneceği öne sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonun ilk hamlesini orta saha bölgesine yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız ön libero Lesley Ugochukwu için önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Burnley ile anlaşma aşamasına geldi. Haberde, İngiliz kulübüne 2,5 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yer alacağı, bu opsiyonun devreye girmesi için gereken maç sayısı şartının ise düşük tutulacağı ifade edildi.
Burnley, 1.90 boyundaki genç orta sahayı geçtiğimiz yaz Chelsea'den 28,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösterilen Ugochukwu'nun transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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