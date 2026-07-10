Fenerbahçe Ake'ye kavuştu
11:47, 10/07/2026, Cuma
DHA
Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı formasıyla 62 maça çıktı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe’de yeni transferler kampa katılmaya başladı.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası’nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ake'yi Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :FenerbahçeNathan AkeAvusturya
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