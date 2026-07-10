Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İşte Greenwood'un sarı-lacivertlilere maliyeti
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz yıldızın sarı-lacivertlilere maliyeti de belli oldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir görüşmelerini yürüttüğü Mason Greenwood transferini sonuçlandırdığı bildirildi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, hem oyuncu hem de kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.
Haberde, sarı-lacivertlilerin Greenwood için 39,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 5 milyon euroluk şampiyonluk bonusunun da yer aldığı belirtildi.
24 yaşındaki İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asist üretti.
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