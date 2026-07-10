Cerny karşısında en çok zorlandığı oyuncuyu açıkladı
Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamalarda Süper Lig'e dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Cerny, en zorlandığı savunmacıyı Galatasaray'dan seçerken, en sevdiği deplasmanın ise Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, verdiği röportajda hem Süper Lig hem de Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan 28 yaşındaki Çek futbolcu, kendisine yöneltilen kısa sorulara verdiği samimi cevaplarla gündem oldu.
Deneyimli kanat oyuncusu, Türkiye'de en beğendiği yerli futbolcunun takım arkadaşı Orkun Kökçü olduğunu söyledi.
Cenry, Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan savunmacının kim olduğu sorusuna ise Galatasaraylı Ismail Jakobs yanıtını verdi.
Çek oyuncu, en sevdiği deplasmanın ise Kadıköy olduğunu ifade etti.
Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çek yıldız, turnuvadaki favorisinin Fransa olduğunu belirtirken, en büyük sürprizi yapan takım olarak Fas'ı gösterdi.
Cerny, turnuvanın en büyük hayal kırıklığının Çekya olduğunu söylerken, performansını en çok beğendiği kanat oyuncusunun ise Fransa'nın yıldızı Michael Olise olduğunu dile getirdi.
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