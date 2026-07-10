Brezilya efsanesinden flaş Türkiye yorumu: ‘Bir sonraki Dünya Kupası’na…’

- İspanya ve Fransa favori

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi.

Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadedlerini kullandı.



