Mason Greenwood transferinde dikkat çeken detay: Daha gelmeden Fenerbahçelilerin gönlünü kazandı

‘Satılık değil’ denmişti: Davinson Sanchez’e reddedilmeyecek talip!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı formasıyla sergilediği muazzam performansla turnuvanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Davinson Sanchez, transfer piyasasının altını üstüne getirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşadıktan sonra dünya kupası vitrininde de kalitesini kanıtlayan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı için Avrupa devleri sıraya girdi. Kolombiyalı yıldıza son olarak Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.