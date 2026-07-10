Mason Greenwood transferinde dikkat çeken detay: Daha gelmeden Fenerbahçelilerin gönlünü kazandı
14:19, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 14:25, 10/07/2026, Cuma
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mason Greenwood'un sarı-lacivertli formayı giymek için önemli bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.
24 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Marsilya ile de el sıkıştı. Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için önemli bir fedakârlık yaptı. Haberde, İngiliz futbolcunun Marsilya'dan olan 8 milyon euroluk alacağından vazgeçerek sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yapan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Başlıklar :FenerbahçeMarsilyaMason Greenwood
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