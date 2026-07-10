Portekiz'de Jorge Jesus dönemi

Brezilya efsanesinden flaş Türkiye yorumu: ‘Bir sonraki Dünya Kupası’na…’

Dünya futbolunun ikonik figürlerinden Carlos Dunga, devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Final müsabakasına ev sahipliği yapacak olan görkemli New York New Jersey Stadyumu'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan efsane isim, hem şampiyonluk favorilerini paylaştı hem de A Milli Futbol Takımımızın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili dikkat çeken bir psikolojik tespitte bulundu.