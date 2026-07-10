Portekiz'de Jorge Jesus dönemi
17:32, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 17:51, 10/07/2026, Cuma
AA
Jesus, Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkmıştı.
Dünya Kupası'na veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirildi.
Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Milli takıma hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadesi kullanıldı.
Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Portekiz basınına göre 71 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, en son Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da görev almıştı.
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Başlıklar :Portekiz Milli TakımıJorge JesusFenerbahçe
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