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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir? Oylama sona erdi...

"Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta merakla beklenen seçim sonuçlandı. Beşiktaş'ın yeni başkanı oyların büyük çoğunluğunu alan Hasan Arat kazandı. Peki, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Hasan Arat ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte Hasan Arat'ın hayatı...

22:20 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:23 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto:Arşiv
Foto:Arşiv

"Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Hasan Arat ne iş yapıyor, serveti ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta olağanüstü kongre gerçekleştirildi ve yapılan oylama sonuçlarına göre yeni başkan Hasan Arat oldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat kimdir, kaç yaşında? Hasan Arat ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte Hasan Arat'ın hayatı...

HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPAR?


Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk iş adamı, spor yöneticisi ve eski profesyonel basketbolcudur.


Arat, 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giymiştir. Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.


Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atılmıştır. 1987 yılında Arat Tekstil'i kurmuştur. Arat Tekstil, Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biridir.


Arat, iş hayatına ek olarak spor yöneticiliği de yapmaktadır. 1990-2000 yılları arasında Beşiktaş Basketbol Şubesi'nin başkanlığını yapmıştır. Bu süreçte Beşiktaş, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.


Arat, 2000 yılından itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında TBF Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2008 yılları arasında TBF Başkan Vekilliği ve 2008-2012 yılları arasında TBF Başkanı olarak görev yapmıştır.


Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Arat, evli ve iki çocuk babasıdır.


Hasan Arat'ın kariyerindeki bazı önemli başarılar şunlardır:


> Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu


> Beşiktaş Basketbol Şubesi'nin başkanlığı döneminde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu


> Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çeşitli görevler


> Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde çeşitli görevler


Hasan Arat, Türk sporunun önemli isimlerinden biridir. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, basketbol ve olimpiyat hareketine yaptığı katkılarla da tanınmaktadır

#Hasan Arat
#Beşiktaş
#beşiktaş başkanlık seçimi
1 saat önce
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