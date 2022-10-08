Sakaryaspor- Bodrumspor Skor: 0-5 (ÖZET)

Sakaryaspor 1. Lig’in sekizinci haftasında Bodrumspor’a konuk oldu. Mücadele 5-0 sona erdi. Bodrumspor ilk yarıyı 3/0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Bodrumspor farkı açmayı başardı.
SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI SKORU: 0-5
Spor Toto 1. Lig'in Bodrumspor, Sakaryaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Cihan Aydın yönetti. Müsabaka, 5-0'lık Bodrumspor üstünlüğüyle noktaladı.
SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kenan Özer (2), Samet Yalçın (2) ve Jahovic kaydetti.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Bodrumspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
12 puanlı Sakaryaspor ise 6. basamakta kaldı.
SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI ÖZET
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde yaşanan mücadelede Kenan Özer’in vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0.
26. dakikada sağ kanattan hızlı gelen Bodrumspor’da Üzeyir’in ortasında Kenan Özer’in ceza sahası içinde kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Kenan Özer kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skor 2-0.
36. dakikada kendi sahasından etkili çıkan Bodrumspor’da Adıs’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Samet Yalçın’ın vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-0
45 2. dakikada sol kanatta Kenan Özer’in ortasıyla topla buluşan Adıs’ın kaleye etkili vuruşunu kaleci kornere çeldi.
58. dakikada kontra atakla hızlı çıkan Bodrumspor’da Süleyman Güneş’in ceza sahasına yaptığı ortada Adis’in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 4-0.
65. dakikada etkili gelen Sakaryaspor’da ceza sahası içerisinde Ozan Sol’un vuruşuyla top üstten auta çıktı.
90 3. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Koray Kılınç’ın ortasında Samet Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Ali Can Alp xx
Bodrumspor: Sousa xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx, Kenan xxx (Erdem dk. 73 xx), Süleyman Güneş xx (Dejan dk. 66 xx), Adis xx (Koray dk. 66 xx), Üzeyir xxx, Onur xx (Ali dk. 80 xx), Cenk xx (Bahadır dk. 66), Recep xx
Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert, Musah
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: Furkan x (Cihan dk. 15 x), Çağlayan xx, Kabongo x, Serkan x (Isaac dk. 46. X), Mıchal x, Hüsamettin x (Odıse dk. 46. xx), Hakan x, Ozan xx (Emirhan dk. 73 x), Oğuz x(Burak dk. 46 xx), Hurşit x, Ümit xx,
Yedekler: Hıfsullah, Yasin, Berkay
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Kenan Özer (dk. 19 ve 26), Samet Yalçın (dk. 36 ve 90 3), Adis (dk. 58) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Serkan Odamaşoğlu, Çağlayan (Sakaryaspor), Jahovic, Süleyman Özdamar (Bodrumspor)