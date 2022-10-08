Özgün Sakaryaspor- Bodrumspor Skor 0-5 (ÖZET)
ÖZGÜN HABERLER

Sakaryaspor- Bodrumspor Skor: 0-5 (ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Bodrumspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maç sona erdi. Bodrumspor Sakaryaspor karşısında 5-0 galibiyet elde etti. Peki, golleri kim attı? İşte Sakaryaspor Bodrumspor maçında dakika dakika ayrıntılar maçın özeti...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ÖZET VE GOLLER: Kaç kaç bitti, golleri kim attı? TFF 1.lig maçları
Sakaryaspor Bodrumspor özet

Sakaryaspor 1. Lig’in sekizinci haftasında Bodrumspor’a konuk oldu. Mücadele 5-0 sona erdi. Bodrumspor ilk yarıyı 3/0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Bodrumspor farkı açmayı başardı.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI SKORU: 0-5

Spor Toto 1. Lig'in Bodrumspor, Sakaryaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Cihan Aydın yönetti. Müsabaka, 5-0'lık Bodrumspor üstünlüğüyle noktaladı.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kenan Özer (2), Samet Yalçın (2) ve Jahovic kaydetti.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Bodrumspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

12 puanlı Sakaryaspor ise 6. basamakta kaldı.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI ÖZET

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde yaşanan mücadelede Kenan Özer’in vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelen Bodrumspor’da Üzeyir’in ortasında Kenan Özer’in ceza sahası içinde kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Kenan Özer kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skor 2-0.

36. dakikada kendi sahasından etkili çıkan Bodrumspor’da Adıs’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Samet Yalçın’ın vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-0

45 2. dakikada sol kanatta Kenan Özer’in ortasıyla topla buluşan Adıs’ın kaleye etkili vuruşunu kaleci kornere çeldi.

58. dakikada kontra atakla hızlı çıkan Bodrumspor’da Süleyman Güneş’in ceza sahasına yaptığı ortada Adis’in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 4-0.

65. dakikada etkili gelen Sakaryaspor’da ceza sahası içerisinde Ozan Sol’un vuruşuyla top üstten auta çıktı.

90 3. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Koray Kılınç’ın ortasında Samet Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Ali Can Alp xx

Bodrumspor: Sousa xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx, Kenan xxx (Erdem dk. 73 xx), Süleyman Güneş xx (Dejan dk. 66 xx), Adis xx (Koray dk. 66 xx), Üzeyir xxx, Onur xx (Ali dk. 80 xx), Cenk xx (Bahadır dk. 66), Recep xx

Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert, Musah

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: Furkan x (Cihan dk. 15 x), Çağlayan xx, Kabongo x, Serkan x (Isaac dk. 46. X), Mıchal x, Hüsamettin x (Odıse dk. 46. xx), Hakan x, Ozan xx (Emirhan dk. 73 x), Oğuz x(Burak dk. 46 xx), Hurşit x, Ümit xx,

Yedekler: Hıfsullah, Yasin, Berkay

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Kenan Özer (dk. 19 ve 26), Samet Yalçın (dk. 36 ve 90 3), Adis (dk. 58) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Serkan Odamaşoğlu, Çağlayan (Sakaryaspor), Jahovic, Süleyman Özdamar (Bodrumspor)





Maç başladı

Maç başladı

​Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.
Evleri yerle bir oldu

Evleri yerle bir oldu

​Denizli'de korkutan doğal gaz patlaması.
AK Partili Katırcıoğlu şehit ailesine küfreden İYİ Partili Türkkan ile aynı kareye girmeyi reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kimsenin bilmediği yere turist yağmuru bekleniyor
İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı
Dünya

İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı oluşan doğalgaz krizinden dolayı, kış dönemine yönelik belirlenen ısıtma kullanım sürelerine kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama
Gündem

Balıkesir meydanlara sığmadı: Balıkesir'de coşkulu karşılama

Bir dizi toplu açılış ve miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından çıkışta kendisini karşılayan bando, mehteran ve tülütabakları selamladı. Cengiz Topel Caddesi'nden şehre giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ziyaretten görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım

İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.