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Bolu teravih namazı saat kaçta?

Bolu 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Bolu teravih namazı saat kaçta? 2023 Bolu yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:29 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bolu Ramazan imsakiyesi, teravih ve yatsı namazı vakitleri

Bolu Ramazan imsakiyesi, teravih ve yatsı namazı vakitleri

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala yurt genelinde teravih ve yatsı namazı vakitleri araştırılıyor. Bolu teravih namazı saatleri Diyanet'in yayınladığı 2023 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor. Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Bolu teravih namazı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bolu yatsı ve teravih namazı vakitleri

Bolu teravih namazı saat kaçta? Bolu Ramazan imsakiyesi, teravih ve yatsı namazı vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.



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42 dakika önce
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