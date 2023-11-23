|
Özgün

Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var! Hava durumunda beklenmeyen değişiklik

Hava durumuyla ilgili yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de etkili olması beklenen "Bomba Siklon" hakkında uyarıda bulunuldu. Cumartesi gecesi ve pazar sabah etkili olması beklenen bomba siklonun kısa süreli ancak sert bir etki yaratabileceği ifade ediliyor. Peki, Bomba Siklon ne demek, nedir? İşte MGM 23 Kasım il il hava durumu raporu ve bombo siklon etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

11:51 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Kışın yüzünü göstermesiyle havalar soğuyup yağışlar etkili olmaya başlamıştı.
ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hatta İstanbul için kar yağışı uyarısı bile yapılırken, şimdi de hafta sonu için 'bomba siklon riski' haberi geldi. Vatandaşlardan yıkıcı fırtına ve yağışa karşı dikkatli olunması istendi.

İSTANBUL'A KAR UYARISI YAPILDI

Yurdun bazı yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşürken, İstanbul için de kar yağışı uyarısı gelmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

'BOMBA SİKLON RİSKİ VAR'

Sosyal medyadaki meteoroloji sayfası Hava Forum ise bu hafta sonu da
şartlarının tehlikeli olabileceğini belirtti. Yapılan uyarıda ‘Bomba Siklon riski var' denildi.
  • Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi; “Cumartesi gecesi ve pazar sabahı için Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var. Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur. Bu hafta sonunun gündemi yine yıkıcı bir fırtına ve yağış olabilir.”

BOMBA SİKLON NEDİR?

Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur, bol yağış bırakır. ABD’de yaygın bir şekilde bu terim kullanılmaktadır. Daha öncesinde Bombajenez veya siklonojenez terimleri de kullanılmaktaydı.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

23 KASIM 2023 İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12



#hava durumu
#meteoroloji
#bomba siklon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ABD'de yaşayan Mısırlı satıcıya Müslüman karşıtı sözlerle nefret kusan Stuart Seldowitz tutuklandı