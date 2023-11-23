Hava durumu
İSTANBUL'A KAR UYARISI YAPILDI
Yurdun bazı yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşürken, İstanbul için de kar yağışı uyarısı gelmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.
'BOMBA SİKLON RİSKİ VAR'
- Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi; “Cumartesi gecesi ve pazar sabahı için Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var. Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur. Bu hafta sonunun gündemi yine yıkıcı bir fırtına ve yağış olabilir.”
BOMBA SİKLON NEDİR?
Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur, bol yağış bırakır. ABD’de yaygın bir şekilde bu terim kullanılmaktadır. Daha öncesinde Bombajenez veya siklonojenez terimleri de kullanılmaktaydı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL?
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
23 KASIM 2023 İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12