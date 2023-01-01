Türkiye yeni bir borç yapılandırma paketine hazırlanıyor. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

Borç yapılandırma kapsamı nedir?

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlandığı belirtildi.

Borç yapılandırma

Borç yapılandırma ile borçlan ne kadar silinecek?

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Borç yapılandırmada peşin ödemede borçların yüzde kaçı silinecek?

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi. Paketin detaylarının Pazartesi günkü kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.

Yeni borç yapılandırma

Yapılandırma ödemelerinde süre ne kadar olacak?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketinin esnaf ve sanatkar için sevindirici olduğunu belirterek, "Yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydeden Palandöken, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı."

Borç yapılandırma taksit sayısı kaç olacak?

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.

Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Sabah’ta yer alan habere göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

Yeni borç yapılandırma ne zaman yasalaşacak?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.







