Futbolseverler için dolu dolu bir gün daha. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam oynanacak. Manchester United - Lyon, Eintracht Frankfurt - Tottenham, Lazio - Bodo/Glimt ve diğer karşılaşmalar ile adeta futbol şöleni yaşanacak. Yarı finalistlerin belli olacağı karşılaşmaların başlangıç saati ile ekranlardaki yerini alacak izleyiciler, maçlar öncesinde yayın bilgilerini sorgulamaya başladı. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde hangi maçlar var ve saat kaçta başlayacak? Maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Nisan bugünkü maçların programı...
UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam gerçekleşecek. Karşılaşmalar öncesinde yayın bilgileri ve maç saatleri araştırılmaya devam ediyor. Chelsea, Bodo Glimpt, Tottenham, Manchester United, Lyon gibi takımların yer aldığı UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte 17 Nisan 2025 tarihli UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi maç programları.
UEFA AVRUPA LİGİ İLE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI BU AKŞAM OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar bu akşam belli olacak Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek. Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.
Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2) (TRT Tabii Spor 2)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1) (TRT 1)
Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2) (TRT Tabii Spor)
Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0) (TRT Tabii Spor 1)
UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkacak takımlar bu akşam belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final
rövanş ayağında yarın 4 maç oynanacak.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak maçlar şöyle:
19.45 Fiorentina (İtalya)-Celje (Slovenya) (2-1) (TRT 1)
19.45 Jagiellonia (Polonya)-Real Betis (İspanya) (0-2) (TRT Tabii Spor)
22.00 Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): (3-0) (TRT Tabii Spor 3)
22.00 Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 1-0 (TRT Tabii Spor 4)