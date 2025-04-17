UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam gerçekleşecek. Karşılaşmalar öncesinde yayın bilgileri ve maç saatleri araştırılmaya devam ediyor. Chelsea, Bodo Glimpt, Tottenham, Manchester United, Lyon gibi takımların yer aldığı UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte 17 Nisan 2025 tarihli UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi maç programları.