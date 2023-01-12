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Burdur TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Burdur TOKİ arsa kura sonuçları, sosyal konut kuraları çekiliyor olmasıyla birlikte sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Burdur’da 4 bin 500 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Burdur müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Burdur TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Burdur arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burdur TOKİ Arsa Kura Sonuçlar: TOKİ Burdur Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Burdur TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Burdur TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Burdur TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Burdur TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi etaplar halinde çekiliyor. Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12-24 Ocak tarihleri arasında Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta illerinde gerçekleştirilecek. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 4 bin 500 arsa satışının olduğu Burdur TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Burdur TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Burdur kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Burdur TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Burdur TOKİ arsa yerleri

Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

TOKİ arsalarına inşaatlar en zaman başlayacak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

TOKİ hisseli arsalara evler ne zaman yapılacak?

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

TOKİ arsalarına inşaatlar kaç yıl içinde bitecek?

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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