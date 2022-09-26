Burs veren kurumlar ve vakıflar 2022-2023

2022 - 2023 eğitim öğretim yılı için KYK ve VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. YKS sınav sonuçlarına göre üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencileri karşılıksız burs veren kurumlarının hangileri olduğunu merak ediyor. Karşılıksız burs veren kurumlar arasında yer alan İBB burs başvuruları 26 Eylül itibariyle başladı. Pek çok kamu kurumu ile çok sayıda vakıf da yine üniversite öğrencilerine burs imkanı sunmakta. İşte karşılıksız burs veren kurumlar...

TÜBİTAK burs başvurusu 2022 ne zaman?

TÜBİTAK: YKS'de sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar aylık 5 bin 250 liraya kadar burs almaya hak kazanıyor.

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TÜBİTAK burs başvuru tarihi 24 Ekim-1 Kasım.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs başvurusu

30 Eylül'e kadar başvuruların alınacağı burs programından yararlanmak için maddi desteğe ihtiyaç duymak, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olmak, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde tam burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıt olmak gerekiyor.

İstanbul Ticaret Odası burs 2022-2023

İstanbul'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleştirilenlere burs veriyor.

İstanbul Ticaret Odası burs başvurular 26 Eylül-9 Ekim'de alınıyor. Ayrıca yüksek lisans bursu da var.

TÜRK EĞİTİM VAKFI burs başvurusu 2022-2023

TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs veriyor.

Türk Eğitim Vakfı burs başvurular 2 Ekim tarihine kadar online olarak yapılıyor.

Üniversite bursu bin 325, yüksek lisans bursu 2 bin, doktora ve üstün başarı bursları da 2 bin 650 lira.

İbrahim Bodur Kale Seramik Vakfı burs başvurusu 2022

Belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere bin 500 lira burs sağlıyor.

İbrahim Bodur Kale Seramik Vakfı bursundan yararlanmak için son başvuru tarihi 10 Ekim.

SABANCI VAKFI burs başvuru tarihleri 2022

SABANCI VAKFI: YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere aylık 2 bin lira burs veriyor.

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Sabancı Vakfı burs başvuruları: Son başvuru tarihi 21 Ekim.

Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvurusu 2022

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlere burs sağlıyor. Burstan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin öğrencileri faydalanabiliyor.

Borusan Kocabıyık Vakıfı bursundan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 21 Ekim.

TEKFEN VAKFI burs başvurusu ne zaman?

TEKFEN VAKFI: Bu eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs verecek. Öncelik akademik birimi yeni kazananların olacak.

Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi 3-16 Ekim.

ABDİ İBRAHİM VAKFI burs başvuruları ne zaman 2022?

ABDİ İBRAHİM VAKFI: Belirli üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan öğrencilere 2 bin 500 lira burs veriyor. Yüksek lisans bursu ise 3 bin 500 lira.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvurusu 2022

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Üniversitelerin belirli bölümlerinde okuyan başarılı ama maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs sağlıyor.

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Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvurusunda bulunacaklar için son başvuru tarihi 30 Ekim.

Anadolu Vakfı burs başvuru 2022

40 yılı aşkın süredir süren burs programının yeni dönemi için son başvuru tarihi 30 Eylül.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK bursundan kimler yararlanacak?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.