2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için KYK ve VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite kayıtlarını gerçekleştirenler bir yandan da burs veren kamu kurumu ile vakıfların hangileri olduğunu sorguluyor. Pek çok kamu kurumu ile çok sayıda vakıf da yine üniversite öğrencilerine burs imkanı sunmakta. İşte karşılıksız burs veren kurumlar...

TÜBİTAK burs başvurusu ne zaman?

TÜBİTAK: YKS'de sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar aylık 5 bin 250 liraya kadar burs almaya hak kazanıyor.

Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK burs başvuru tarihi 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında alındı.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs başvurusu

Burs programından yararlanmak için maddi desteğe ihtiyaç duymak, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olmak, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde tam burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıt olmak gerekiyor. Geçtiğimiz yıl burs başvurusu 30 Eylül'de sona ermişti.

İstanbul Ticaret Odası burs

İstanbul'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleştirilenlere burs veriyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Ticaret Odası burs başvuruları 26 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alındı.

TÜRK EĞİTİM VAKFI burs başvurusu

TÜRK EĞİTİM VAKFI: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs veriyor.

Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları geçtiğimiz dönemde 2 Ekim tarihine kadar online olarak yapılmıştı. Üniversite bursu bin 325, yüksek lisans bursu 2 bin, doktora ve üstün başarı bursları da 2 bin 650 lira vermişti.

İbrahim Bodur Kale Seramik Vakfı burs başvurusu

Belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere bin 500 lira burs sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl İbrahim Bodur Kale Seramik Vakfı bursundan yararlanmak için son başvuru tarihi 10 Ekim olmuştu.

SABANCI VAKFI burs başvuru tarihleri

SABANCI VAKFI: YKS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere aylık 2 bin lira burs veriyor.

Geçtiğimiz yıl Sabancı Vakfı burs başvuruları 21 Ekim'de sona ermişti.

Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvurusu

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlere burs sağlıyor. Burstan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin öğrencileri faydalanabiliyor.

Geçttiğimiz yıl Borusan Kocabıyık Vakıfı bursundan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 21 Ekim olmuştu.

TEKFEN VAKFI burs başvurusu ne zaman?

TEKFEN VAKFI: Bu eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs veriyor. Öncelik akademik birimi yeni kazananların olacak.

Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi geçtiğimiz yıl 3-16 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

ABDİ İBRAHİM VAKFI burs başvuruları ne zaman?

ABDİ İBRAHİM VAKFI: Belirli üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan öğrencilere geçtiğimiz dönemde 2 bin 500 lira burs, Yüksek lisans bursu ise 3 bin 500 lira vermişti.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvurusu

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Üniversitelerin belirli bölümlerinde okuyan başarılı ama maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı burs başvurusunda bulunacaklar için son başvuru tarihi 30 Ekim olarak duyurmuştu.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK bursundan kimler yararlanacak?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvurular alınıyor.

VGM bursu ne kadar?