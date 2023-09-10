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Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

16:38 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bursa haberleri

Bursa haberleri

'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

1’İ BEBEK 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 13:00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Ömer Karabıyık (45) idaresindeki 16 CYP 63 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Vural'ın kullandığı 16 CHL 95 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Karabıyık, eşi Çiğdem Karabıyık (40), oğulları Çınar (2) ve Cengizhan Karabıyık (14) ile diğer sürücü Vural (60) ve eşi Neşriye Vural (60) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Orhangazi
#Bursa haberleri
#İznik karayolu
16 dakika önce
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Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı