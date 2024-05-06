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Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2024? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11...

"Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Peki Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2024? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11...

16:11 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursluluk parası ödeme takvimi
Bursluluk parası ödeme takvimi

"Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2024? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk parası yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2024 bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.

Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra başlayacak.

BURSLULUK ÖDEMELERİ SORGULAMA

2024-2025 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlanacak. İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.

Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL’ye yükselecek.

Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.

Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL’ye yükselecek.

#bursluluk parası
#bursluluk ücreti
#İOKBS
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