18 Mart Çanakkale Zaferi şiir örnekleri: Kısa, uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık şiir

Çanakkale Zaferi şiir örnekleri bugünün ve yarının en çok paylaşılanları olacak. Bu paylaşımların arasında yer alabilmeniz için en doğru yerdesiniz. Haberimizde yer alan 2, 3 ve 4 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ile arkadaşlarınıza bu coşkulu günün heyecanını yaşatabilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığımız kısa ve uzun Çanakkale şiirleri ile ezber yapabilirsiniz. İşte, en güzel kısa, uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri...
ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİR 2 KITALIK
Çanakkale şiirleri 2,3,4 ve 5 kıtalık olarak yazılmıştır. Daha fazla yazılanlar da mevcuttur. İşte, 2 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri:
ÇANAKKALE’M
Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,
Ne var ne yok, Çanakkale’ye doldu.
Sandılar köpeksiz köy var orada,
Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.
Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?
Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;
Tarihimiz hep zaferlerle dolu.
Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu…
Yolumuz hep istiklal yolu!
***
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Gelmeyin ey düşmanlar
Çanakkale geçilmez
Bekler nice kahramanlar
Çanakkale geçilmez
18 mart zaferini
Herkes tanır Türk askerini
Ölür de vermez vatanını
Çanakkale geçilmez.
3 KITALIK ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ
ÇANAKKALE SAVAŞI
Gökyüzünde ne bir duman var ne bir sis,
Sanmayın ne bir yaz günü ne de bir güz,
“Allah! Allah!” Nidaları yükselirken arşa,
Oluk oluk kanlar dökülürken baştan başa.
Kahraman ordumuzun çelik yürekli askerleri,
Kendilerine yuva edindiler siperleri.
Yumulmadı süngü gelene dek o ateş saçan gözleri,
Yiğitlerdi, yüreklilerdi, cesurlardı, yumuşacıktı kalpleri.
Bir güneş doğdu Anadolu’dan dik başlı,
Kahraman yiğit, er sözlü, mavi gözlü,
Doğacaktı, o beklenen hürriyet,
Her düşen şehidin takılıydı yüreğinde
Çanakkale’den alevlenen Cumhuriyet.
ÖLÜMSÜZ ŞEHİTLER
Çanakkale…Kalk ayağa, sık yumruğunu!
Hatice anam tasalanma Allah korur oğlunu
Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğdu
Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu
Bu topraklar uğruna ne canlar verildi, niçin?
Anam babam ağlıyor için için
Bin canım olsa bini de feda senin için
Koşun düşmana karşı, şehadet şerbeti için
Bugün 18 Mart, kulağımda hala mermi sesleri
Allah aşkıyla doluydu gönül kafesleri
Eşhed-ü Enla ile verdiler son nefesleri
Selam olsun sizlere! Çanakkale’min ölümsüz şehitleri
ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 4 KITALIK
UNUTULMASIN ÇANAKKALE
Düşman girdi yurda, dağıldı her yana
Kara kara bulutlar çökmüştü semaya
Dua ediyordu analar ağlaya ağlaya
Gözler kan çanağına dönsün, Çanakkale geçilmesin.
İnletiyordu her yanı top, tüfek sesleri
Mehmetçiğin iman dolu göğsüydü düşmana siperi
Açtılar, susuzdular üşümüştü yarı çıplak bedenleri,
El, kol, bacak, kafa dağılsın;Çanakkale geçilmesin.
Nice analar vardı orduya taşırdı mermi
Kar, soğuk demeden Mehmet’e ulaştırmaktı tek derdi
Vatan uğruna feda etti kundaktaki bebeği
Ölsün yavrular, vatan mezarım olsun ;Çanakkale geçilmesin.
Mehmetçik dar etti Çanakkale’yi yedi düvele,
İzin vermediler namuslarına uzanan namahrem ele
Bundan gayrı hiçbir düşman kapılmasın boş hayale
Silinmez kan ile yazıldı “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.
BENİM GÖZÜMDE ÇANAKKALE
Bilmezdim bu zorluklarla kazandığımızı,
Bilmezdim bu kadar ananın ağladığını.
Bilmezdim benim yaşımdaki çocukların asker olduğunu,
Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
Bilmezdim ben yemek beğenmezken sizin ekmeğe muhtaç olduğunuzu,
Bilmezdim şarkılara söz olmuş destanınızı.
Bilmezdim Çanakkale’de toprağın kanadığını,
Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
Bilmezdim şehit olmanın gururunu.
Bilmezdim Türk olmanın onurunu.
Bilmezdim Çanakkale deyince yüreklerin sızladığını,
Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
Bilmezdim savaşta yuvaların yıkıldığını.
Bilmezdim yüce şehitlerin ölümsüz olduğunu.
Bilmezdim Atalarımın kahraman olduğunu,
Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.