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Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ konut kura sonuçları çekilişlerle hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kars, Batman, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa için başvuruda bulunanların gözü kulağı kura çekim tarihlerinde. 5 bin 500 bin konut arsasının satışa sunulacağı Bitlis TOK arsa kuraları 1 Şubat'ta çekiliyor. 5 bin 500 arsa kontenjanı bulunan Hakkari ve 8 bin arsa için Bingöl kura çekim tarihleri henüz belli olmadı. Peki Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Hakkari, Bingöl, Bitlis arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

10:11 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kars, Batman, Hakkari, Bitlis toki arsa sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Kars, Batman, Hakkari, Bitlis toki arsa sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ 1 milyon arsa projesinde başvurular 15 Kasım’da sona erdi. Sosyal Konut Arsa Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Hakkari, Bingöl, Bitlis TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari, Bingöl, Bitlis arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Bitlis merkez müstait arsa kura sonuçları isim listesi

  • Hasan Sakıcı
  • Abdülkadir Geylani
  • Rıdvan Dalgagül
  • Yücel Acar
  • Hüsamettin Gökmen
  • Cihan Demir
  • Fiyat Hakan Arslan
  • Didare Şimşek
  • Resul Bulut
  • Yusuf Gültekin
  • Abdurrahman Çelik
  • Erdinç Baran
  • Gülnur Deniz
  • Muhammed Kazım Gez
  • Nejla Dinç
  • İbrahim Avkan
  • Eren Altun
  • Cumali Güzelkaya
  • Serdar Yalvaç
  • Abdülkadir Şimşek
  • İbrahim Şimşek
  • Emin Demir
  • Faik Aydın
  • Mehmet Kılıçaslan
  • Ercan Yakın
  • Firdevs Aksoy
  • Tahsin Bulut
  • Fatih mande
  • Abdullah Kartal
  • Hikmet Azun
  • Cengiz Taşkaya
  • Ayşe Zülal Topalan
  • Muhammed Enes Yaşar
  • Hatice Bulut
  • İlyas Subaşı
  • Seyfettin Üzgen

Yusuf Dalga

Cebrail Kolçelik

Yusuf Kınay

Serkan Durgun

Afiye Çağaş

Serkan Özügüzel

İzzettin Özbay

Esra Günceoğlu

Ahmet Eren

Sabahattin Akay

Veysel Aslan

Nesrullah Dayan

Sevcan Mişe

Ferit Sulukaya

Müyesser Ayördü

Burak Gülmez

Habip Can ÖNcü

Giyasettin Gök

Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kars, Batman, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Batman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

Bitlis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

#Kars
#Batman TOKİ
#Hakkari TOKİ kura sonuçları
#Bitlis sonuçları isim listesi
1 saat önce
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Bingöl, Hakkari, Bitlis TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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