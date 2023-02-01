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Kars, Batman, Hakkari, Bitlis toki arsa sonuçları isim listesi belli oldu mu?
TOKİ 1 milyon arsa projesinde başvurular 15 Kasım’da sona erdi. Sosyal Konut Arsa Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Hakkari, Bingöl, Bitlis TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Hakkari, Bingöl, Bitlis arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.
Yusuf Dalga
Cebrail Kolçelik
Yusuf Kınay
Serkan Durgun
Afiye Çağaş
Serkan Özügüzel
İzzettin Özbay
Esra Günceoğlu
Ahmet Eren
Sabahattin Akay
Veysel Aslan
Nesrullah Dayan
Sevcan Mişe
Ferit Sulukaya
Müyesser Ayördü
Burak Gülmez
Habip Can ÖNcü
Giyasettin Gök
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kars, Batman, Hakkari, Bitlis kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason
Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,