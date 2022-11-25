Malatya kura çekimi: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Malatya TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanlar, kura sonuçlarını beklenirken Malatya kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, Malatya TOKİ kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Malatya TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

MALATYA CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi

Malatya TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

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MALATYA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI

Malatya’nın hangi ilçelerine TOKİ konut yapacak?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adıyaman’da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 bin 6509 arsa satışı yapılacak. Proje kapsamında TOKİ Malatya’da ilk etapta 2 bin 241 konut inşa edilecek. Sosyal Konut Projesi Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi'de olmak üzere 1180 konut merkezde yapılacak. Sosyal konut projesi kapsamında Malatya’nın merkezinde ve hangi ilçesine kaç konut yapılacağı da netleşti.

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Yeşilyurt Sosyal Konut 430 Halk Bankası

Battalgazi Sosyal Konut 750

Doğanşehir Sosyal Konut 200

Arapgir Sosyal Konut (3.Etap) 100 Ziraat Bankası

Darende Sosyal Konut (4. Etap) 241

Darende Balaban Sosyal Konut 120

Hekimhan Sosyal Konut (2. Etap) 100

Kuluncak Sosyal Konut 100

Pütürge Sosyal Konut (2. Etap) 100