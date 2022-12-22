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Trabzon TOKİ kuraları çekiliyor! TOKİ Trabzon canlı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

Trabzon TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ Trabzon merkez, Sürmene, Araklı, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Arsin, Maçka, Akçaabat, Of, Vakfıkebir kura çekimi sonuçları nihai isim listesi, 23 ve 24 Aralık’ta gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından yayınlanıyor. Trabzon canlı kura çekilişi nasıl izlenir? Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2+1 ve 3+1 Trabzon TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI Trabzon TOKİ kura çekilişi İZLE | Trabzon canlı kura çekilişi sonuçları merkez, Sürmene, Araklı, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Arsin, Maçka, Akçaabat, Of, Vakfıkebir yedek ve asil isim listesi öğren!
Trabzon TOKİ kura sonuçları isim listesi

Trabzon’da TOKİ için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. TOKİ Trabzon kura çekimi 5.etap kura takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Buna göre, TOKİ Trabzon 2 bin 550 konut için kura sonuçları 23-24 Aralık tarihinde belli olacak. Peki, Trabzon TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2022 Trabzon TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılı bilgiler.

Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

23 ve 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan TOKİ Trabzon kura çekimi sonrasında 500 konutun hak sahibinin belirlenecek. Sonuçlar kura çekilişi ile birlikte belli oluyor.

Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Trabzon sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Trabzon TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Trabzon kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Trabzon'da ne kadar, kaç tane, nereye TOKİ konutu yapılacak?

  1. Sürmene: 100
  2. Araklı: 200
  3. Merkez: 1.146
  4. Çarşıbaşı: 166
  5. Düzköy: 240
  6. Hayrat: 50
  7. Arsin: 90
  8. Maçka: 158
  9. Akçaabat: 100
  10. Of: 150
  11. Vakfıkebir: 150 konut inşa edilecek.

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