Cavit Çağlar 1944 senesinde Gümülcine, Yunanistan'da dünyaya geldi. Nergis Holding'in sahibidir. Bursa'da yayın yapan Olay TV ve Olay Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Olay Gazetesi ve 90.5 Olay FM radyolarının da sahibidir.

Lise mezunu olan Çağlar, XVIII., XIX.ve XX. Dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Çağlar'ın ülke genelinde en çok bilinen hareketlerinden biri, Mesut Yılmaz'a hakaret edip açılan davayı kaybetmesi ve mahkeme sonunda kefalet ödemeye mahkûm edilmesidir.

Cavit Çağlar, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi olup, geçmiş dönemlerde derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı da üstlendi.

Çağlar gençlik döneminde maddi sıkıntı yüzünden benzincide çalışıp, araba camı sildi. Babası 1961 senesinde veremden vefat eden Cavit Çağlar, liseyi bitirdikten sonra 1963 senesinde ailesi ile İstanbul'a taşındı ve Mahmutpaşa'da dayısının ayarladığı bir işte tezgâhtarlık yaparak işe başladı.

1967 senesinde babasından kalan 16 bin lirayı sermaye yaparak arkadaşı Sebahattin ile Bursa’da Uygun İpek isimli bir firma kurdu ve Yapı Kredi bankası AŞ'den 75 bin liralık ilk kredisini aldı.

1968 senesinde Adalet Partisi Gençlik Kolları’na katıldı. Bir süre sonra dayısı Şükrü Şankaya ile ortak olup kumaş ticaretine başladı. Dayısıyla birlikte Nergis Tekstil isimli şirketi 1979′da kurdu. 1983 senesinde Yeşim Tekstil’i kurdular. 1980′li yılların sonuna gelindiğinde 30 şirket ve 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronuydu. 10 Ocak 1982 tarihinde Bursaspor başkanı olunca halk tarafından tanındı.

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cavit Çağlar’ı 1980 sonrasında siyaset yasağı altında bulunduğu bir dönemde Süleyman Demirel ile tanıştırdı. Bu dönemde Cavit Çağlar’ın iddiasına göre Demirel’in işsiz kalan arkadaşlarına; sekiz bakana; fabrikalarında iş verdi.

Özal'ın Cavit Çağlar’a 1982 senesinde siyasete katılma ve parti kurma teklifi götürdüğü iddia edilmektedir. Halk nezdinde bilinen, onu siyaset dünyasına Demirel'in sokmasıdır. Hatta o kadar yakındılar ki, sonraları Demirel'in manevi oğlu olarak anılmaya başlandı.

1987′de Bursa'dan DYP Milletvekilli seçildi. 1991 ve 1995 seçimlerinde tekrar Bursa Milletvekili seçilen Çağlar, ayrıca ilk olarak 20 Kasım 1991- 25 Haziran 1993 tarihleri arasında, ikinci olarak da 5 Ekim 1995- 6 Mart 1996 tarihlerin arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı yaptı.

Türk iş adamı Cavit Çağlar'a, 2017 senesi Ulusal Birlik Günü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dostluk nişanı verildi.







