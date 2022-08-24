Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 24 Ağustos 2022 Canlı altın fiyatı Anlık altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın ve güncel altın fiyatları TC Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte daha da sorgulanır oldu. Altına yatırımı yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almakta. Fed, piyasaların merakla beklediği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını paylaştı. Fed, Enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edecek. Fed’in bu kararı anlık altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım, tam altın ne kadar? Bilezik fiyatları 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum bilgileri.

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