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Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 24 Ağustos 2022 Canlı altın fiyatı

Anlık altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın ve güncel altın fiyatları TC Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte daha da sorgulanır oldu. Altına yatırımı yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almakta. Fed, piyasaların merakla beklediği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını paylaştı. Fed, Enflasyon düşene kadar faiz artırımlarına devam edecek. Fed’in bu kararı anlık altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım, tam altın ne kadar? Bilezik fiyatları 14 ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çeyrek altın gram altın bugün ne kadar? 24 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları cumhuriyet yarım altın fiyatı
Canlı altın fiyatları: Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları

Canlı altın fiyatları dolar kuru ile birlikte ons altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri belirlemekte. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları araştırması yakarken, yüksek getirisi olan altın çeşitlerinden özellikle de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları canlı olarak takip edilmekte. Hal böyle olunca da çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın güncel fiyatı kaç lira? soruları da bir hayli sorulmakta. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları son durum verileri:

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı: 1.024,91 TL,

Gram altın satış fiyatı:1.027,61 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.018,90 TL,

1.019,03 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.744,75 TL,

1.745,14 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.630,15 TL,

1.666,02 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.520,97 TL,

6.644,08 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

3.250,29 TL,

3.332,23 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.520,97 TL,

6.644,08 TL,

ATA ALTIN FİYATI

6.765,26 TL,

6.933,64 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

563,85 TL

672,89 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

930,59 TL,

960,63 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

16.550,00 TL,

16.747,00 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

11,10 TL,

11,12 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

19,15 TL,

19,17 TL.

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