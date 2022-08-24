Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 24 Ağustos 2022 Canlı altın fiyatı

Canlı altın fiyatları dolar kuru ile birlikte ons altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri belirlemekte. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları araştırması yakarken, yüksek getirisi olan altın çeşitlerinden özellikle de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları canlı olarak takip edilmekte. Hal böyle olunca da çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın güncel fiyatı kaç lira? soruları da bir hayli sorulmakta. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları son durum verileri:
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı: 1.024,91 TL,
Gram altın satış fiyatı:1.027,61 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.018,90 TL,
1.019,03 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.744,75 TL,
1.745,14 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.630,15 TL,
1.666,02 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.520,97 TL,
6.644,08 TL,
YARIM ALTIN FİYATI
3.250,29 TL,
3.332,23 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.520,97 TL,
6.644,08 TL,
ATA ALTIN FİYATI
6.765,26 TL,
6.933,64 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
563,85 TL
672,89 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
930,59 TL,
960,63 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI
16.550,00 TL,
16.747,00 TL,
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
11,10 TL,
11,12 TL,
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
19,15 TL,
19,17 TL.