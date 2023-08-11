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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı vakti, tüm illerde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde farklılık göstermektedir. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Bugün cuma namazının kılınacağı öğle ezanı kaçta okunacak? İşte, 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

11:15 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri ekranından 11 Ağustos cuma namazı vakitleri paylaşıldı. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere doğru yönelecek olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır?' 'Cuma namazı kaç rekat?' gibi sorulara Diyanet kaynakları ile yanıt alabilecekler.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri