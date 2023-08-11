Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri ekranından 11 Ağustos cuma namazı vakitleri paylaşıldı. Cuma namazı ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere doğru yönelecek olan vatandaşlar 'Cuma namazı nasıl kılınır?' 'Cuma namazı kaç rekat?' gibi sorulara Diyanet kaynakları ile yanıt alabilecekler.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?